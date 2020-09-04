Мурашко назвал число рассматриваемых в России вакцин от коронавируса

Пять российских вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 в настоящее время рассматриваются Минздравом или уже получили разрешение на исследование, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«В общей сложности сейчас пять вакцин, те, которые рассматриваются или уже получили разрешение, проходят исследования», — приводит РИА Новости его слова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

В частности, среди них есть вакцины Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН и вакцина научного центра «Вектор» Роспотребнадзора.

В июле Мурашко рассказал о 17 российских перспективных вакцинах от коронавируса.

Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.