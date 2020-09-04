Мурашко назвал число рассматриваемых в России вакцин от коронавируса
- Reuters
«В общей сложности сейчас пять вакцин, те, которые рассматриваются или уже получили разрешение, проходят исследования», — приводит РИА Новости его слова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».
В частности, среди них есть вакцины Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН и вакцина научного центра «Вектор» Роспотребнадзора.
В июле Мурашко рассказал о 17 российских перспективных вакцинах от коронавируса.
Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.