Мурашко назвал число рассматриваемых в России вакцин от коронавируса

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Пять российских вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 в настоящее время рассматриваются Минздравом или уже получили разрешение на исследование, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко назвал число рассматриваемых в России вакцин от коронавируса
  • Reuters

«В общей сложности сейчас пять вакцин, те, которые рассматриваются или уже получили разрешение, проходят исследования», — приводит РИА Новости его слова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

В частности, среди них есть вакцины Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН и вакцина научного центра «Вектор» Роспотребнадзора.

В июле Мурашко рассказал о 17 российских перспективных вакцинах от коронавируса.

Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.

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