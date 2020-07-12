В России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса
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«Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса», — цитирует Тарасова РИА Новости.
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев сообщил, что была подтверждена безопасность вакцины.
По его словам, до начала испытаний добровольцы были тщательно обследованы, в том числе на предмет отсутствия антител к коронавирусу.
Ранее стало известно, что добровольцы-испытатели переносят вакцину от COVID-19 хорошо, их состояние не вызывает опасений.