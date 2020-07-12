В России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса

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RT
Исследования первой в мире вакцины от коронавируса в МГМУ им. Сеченова были успешно завершены, первая группа добровольцев будет выписана 15 июля. Об этом сообщил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.
В России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса», — цитирует Тарасова РИА Новости.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев сообщил, что была подтверждена безопасность вакцины.

По его словам, до начала испытаний добровольцы были тщательно обследованы, в том числе на предмет отсутствия антител к коронавирусу.

Ранее стало известно, что добровольцы-испытатели переносят вакцину от COVID-19 хорошо, их состояние не вызывает опасений.

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