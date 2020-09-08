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Власти ФРГ прокомментировали выход Навального из комы

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Представитель кабмина Германии прокомментировал информацию о выходе Алексея Навального из комы.
Власти ФРГ прокомментировали выход Навального из комы
  • Reuters

«Федеральное правительство обрадовано сообщением «Шарите» по поводу состояния здоровья господина Навального. Главным сейчас является его дальнейшее выздоровление», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в немецкой клинике «Шарите» сообщили, что Навального вывели из искусственной комы.

2 сентября в ФРГ заявили, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок». В Кремле отмечали, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.

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