Власти ФРГ прокомментировали выход Навального из комы

Представитель кабмина Германии прокомментировал информацию о выходе Алексея Навального из комы.

«Федеральное правительство обрадовано сообщением «Шарите» по поводу состояния здоровья господина Навального. Главным сейчас является его дальнейшее выздоровление», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в немецкой клинике «Шарите» сообщили, что Навального вывели из искусственной комы.

2 сентября в ФРГ заявили, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок». В Кремле отмечали, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.