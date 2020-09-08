Суд в Боливии отказал Моралесу в участии в выборах на пост сенатора

Суд в Боливии отказал бывшему президенту страны Эво Моралесу в регистрации в качестве кандидата в сенаторы от региона Кочабамба на выборах 18 октября.

Об этом сообщает Los Tiempos.

Министр юстиции Боливии Альваро Коимбра прокомментировал это решение.

«Эво Моралес дисквалифицирован. Всё ещё есть честные судьи», — написал он в Twitter.

Осенью 2019 года в Боливии произошла смена власти. В связи с этим президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что в Боливии произошёл государственный переворот.

В декабре 2019 года Эво Моралес после пребывания в Мексике на протяжении почти месяца и нескольких дней на Кубе прибыл в аэропорт Буэнос-Айреса и запросил статус беженца в Аргентине.

Прокуратура Боливии предъявила Моралесу официальное обвинение и запросила его задержание, по мнению экс-президента, это является «доказательством систематического политического преследования».