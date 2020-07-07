Прокуратура Боливии предъявила обвинение Моралесу

Прокуратура Боливии предъявила официальное обвинение экс-президенту страны Эво Моралесу и запросила его задержание.

«Комиссия из прокуроров, ведущих «Дело об аудиозаписи», сообщила сегодня, что приняла решение официально предъявить обвинения экс-президенту Эво Моралесу в терроризме и финансировании терроризма», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

По версии обвинения, Моралес «координировал продовольственную блокаду городов во время столкновений в ноябре 2019 года» после его отставки.

В декабре 2019 года МВД Боливии выдало ордер на арест Моралеса по обвинению в мятеже, терроризме и финансировании терроризма.