В Боливии выдали ордер на арест Моралеса

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Министр внутренних дел временного правительства Боливии Артуро Мурильо опубликовал в Twitter фотографию ордера на арест бывшего боливийского лидера Эво Моралеса.
В Боливии выдали ордер на арест Моралеса
  • Reuters

«Господин Моралес, для вашего ознакомления», — написал он.

В ордере указывается, что бывшего президента обвиняют в мятеже, терроризме и финансировании терроризма.

Ранее временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сообщила, что ордер на арест Моралеса будет выдан в течение нескольких дней.

Позднее Моралес прокомментировал данное решение, заявив, что Аньес причастна к мятежу, терроризму и геноциду.

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