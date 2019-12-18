В Боливии выдали ордер на арест Моралеса
- Reuters
«Господин Моралес, для вашего ознакомления», — написал он.
Sr. @evoespueblo para su conocimiento pic.twitter.com/1KrAFcevjQ— Arturo Murillo (@ArturoMurilloS) December 18, 2019
В ордере указывается, что бывшего президента обвиняют в мятеже, терроризме и финансировании терроризма.
Ранее временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сообщила, что ордер на арест Моралеса будет выдан в течение нескольких дней.
Позднее Моралес прокомментировал данное решение, заявив, что Аньес причастна к мятежу, терроризму и геноциду.