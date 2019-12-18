В Боливии выдали ордер на арест Моралеса

Министр внутренних дел временного правительства Боливии Артуро Мурильо опубликовал в Twitter фотографию ордера на арест бывшего боливийского лидера Эво Моралеса.

«Господин Моралес, для вашего ознакомления», — написал он.

В ордере указывается, что бывшего президента обвиняют в мятеже, терроризме и финансировании терроризма.

Ранее временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сообщила, что ордер на арест Моралеса будет выдан в течение нескольких дней.

Позднее Моралес прокомментировал данное решение, заявив, что Аньес причастна к мятежу, терроризму и геноциду.