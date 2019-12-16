Моралес прокомментировал заявление о ордере на его арест

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Бывший президент Боливии Эво Моралес прокомментировал заявление временно исполняющей обязанности президента страны Жанин Аньес о том, что ордер на арест Моралеса будет выдан в течение нескольких дней.
Моралес прокомментировал заявление о ордере на его арест
  • Reuters

«Замешанная в государственном перевороте Аньес в лучших традициях диктатур намерена выдать ордер на мой арест за терроризм и мятеж. Это происходит в то время, как именно она вместе с (оппозиционером Луисом Фернандо. — RT) Камачо и (лидером боливийской оппозиции Карлосом. — RT) Месой причастна к мятежу, терроризму и геноциду, способствовав убийствам и похищениям моих сестёр и братьев», — написал Моралес в своём микроблоге в Twitter.

Ранее Аньес сообщила, что ордер на арест Моралеса будет выдан в течение нескольких дней.

По словам Аньес, Моралес является по отношению к своей стране человеком безответственным. 

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