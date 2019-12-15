В Боливии запросили ордер на арест Моралеса

Временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сообщила, что ордер на арест экс-президента республики Эво Моралеса будет выдан в течение нескольких дней.

«Моралес знает, что он должен будет ответить перед страной, что у него есть неоплаченные счета перед правосудием. Разумеется, в ближайшие несколько дней этот ордер на арест будет выдан, так как мы уже подали соответствующие ходатайства», — приводит её слова газета Los Tiempos.

По словам Аньес, Моралес является для своей страны человеком безответственным.

Ранее стало известно, что Моралес после пребывания в Мексике на протяжении почти месяца и нескольких дней на Кубе прибыл в аэропорт Буэнос-Айреса и запросил статус беженца в Аргентине.