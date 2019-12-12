Эво Моралес прибыл в Аргентину и попросил статус беженца
- РИА Новости
«Он только что прибыл в международный аэропорт Эсейса, и предполагаю, что он прибыл, чтобы остаться», — приводит La Nacion слова министра иностранных дел Аргентины Фелипе Сола.
Отмечается, что Моралеса сопровождают бывший вице-президент Боливии Альваро Гарсия Линера и двое других должностных лиц.
МИД Аргентины дал им убежище и предоставит статус беженцев.
7 декабря сообщалось, что бывший президент Боливии Эво Моралес вылетел из Мексики на Кубу для медицинской консультации.