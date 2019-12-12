Эво Моралес прибыл в Аргентину и попросил статус беженца

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Бывший президент Боливии Эво Моралес после пребывания в Мексике на протяжении почти месяца и нескольких дней на Кубе прибыл в аэропорт Буэнос-Айреса и запросил статус беженца в Аргентине.
Эво Моралес прибыл в Аргентину и попросил статус беженца
  • РИА Новости

«Он только что прибыл в международный аэропорт Эсейса, и предполагаю, что он прибыл, чтобы остаться», — приводит La Nacion слова министра иностранных дел Аргентины Фелипе Сола.

Отмечается, что Моралеса сопровождают бывший вице-президент Боливии Альваро Гарсия Линера и двое других должностных лиц.

МИД Аргентины дал им убежище и предоставит статус беженцев.

7 декабря сообщалось, что бывший президент Боливии Эво Моралес вылетел из Мексики на Кубу для медицинской консультации.

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