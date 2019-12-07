Эво Моралес вылетел на Кубу
«Что касается информации, распространяемой об Эво Моралесе, мы уточняем, что сегодня господин Моралес отправился утром на Кубу. Как он нам сообщил, это временная поездка», — написал в Twitter представитель мексиканского МИД Роберто Веласко.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на окружение Моралеса, экс-президент Боливии отправился на Кубу для медицинской консультации.
Ранее временно исполняющий обязанности президента Боливии Жанин Аньес отвергла законопроект, предполагавший защиту бывшего боливийского лидера Эво Моралеса от уголовного преследования.