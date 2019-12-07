Эво Моралес вылетел на Кубу

Бывший президент Боливии Эво Моралес вылетел из Мексики на Кубу.

«Что касается информации, распространяемой об Эво Моралесе, мы уточняем, что сегодня господин Моралес отправился утром на Кубу. Как он нам сообщил, это временная поездка», — написал в Twitter представитель мексиканского МИД Роберто Веласко.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на окружение Моралеса, экс-президент Боливии отправился на Кубу для медицинской консультации.

Ранее временно исполняющий обязанности президента Боливии Жанин Аньес отвергла законопроект, предполагавший защиту бывшего боливийского лидера Эво Моралеса от уголовного преследования.