Глава МВД Боливии призвал Мексику лишить убежища соратника Моралеса
Об этом сообщает агентство ABI.
По словам министра, Мексика должна выдворить его из своего посольства в Ла-Пасе.
«В случае с Хуаном Рамоном Кинтаной мексиканское посольство должно бросить его у ворот, откуда мы доставим его в суд», — заявил Мурильо.
По словам главы МВД Боливии, Кинтана обвиняется в подстрекательстве к мятежу и терроризме.
Ранее временно исполняющий обязанности президента Боливии Жанин Аньес отвергла законопроект, предполагавший защиту бывшего боливийского лидера Эво Моралеса от уголовного преследования.