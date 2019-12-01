Глава МВД Боливии призвал Мексику лишить убежища соратника Моралеса

Глава Министерства внутренних дел Боливии Артуро Мурильо призвал Мексику лишить убежища бывшего главу администрации экс-президента Боливии Эво Моралеса Хуана Рамона Кинтану.

Об этом сообщает агентство ABI.

По словам министра, Мексика должна выдворить его из своего посольства в Ла-Пасе.

«В случае с Хуаном Рамоном Кинтаной мексиканское посольство должно бросить его у ворот, откуда мы доставим его в суд», — заявил Мурильо.

По словам главы МВД Боливии, Кинтана обвиняется в подстрекательстве к мятежу и терроризме.

Ранее временно исполняющий обязанности президента Боливии Жанин Аньес отвергла законопроект, предполагавший защиту бывшего боливийского лидера Эво Моралеса от уголовного преследования.