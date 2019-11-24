Временно исполняющая обязанности президента Боливии отвергла законопроект о защите Моралеса
Об этом сообщает издание El Deber.
Отмечается, что ранее партией «Движение к социализму» (MAS) был представлен законопроект об освобождении Моралеса от уголовного преследования.
«Моё решение ясное и твёрдое — я не буду принимать этот закон», — заявила Аньес.
Она также обвинила MAS в попытке злоупотребить парламентским большинством.
Ранее Эво Моралес прокомментировал уход высшего руководства страны, а также ситуацию, которая сложилась в государстве.