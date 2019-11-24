Временно исполняющая обязанности президента Боливии отвергла законопроект о защите Моралеса

Временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес отвергла законопроект, предполагавший защиту бывшего боливийского лидера Эво Моралеса от уголовного преследования.

Об этом сообщает издание El Deber.

Отмечается, что ранее партией «Движение к социализму» (MAS) был представлен законопроект об освобождении Моралеса от уголовного преследования.

«Моё решение ясное и твёрдое — я не буду принимать этот закон», — заявила Аньес.

Она также обвинила MAS в попытке злоупотребить парламентским большинством.

Ранее Эво Моралес прокомментировал уход высшего руководства страны, а также ситуацию, которая сложилась в государстве.