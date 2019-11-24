Временно исполняющая обязанности президента Боливии отвергла законопроект о защите Моралеса

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Временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес отвергла законопроект, предполагавший защиту бывшего боливийского лидера Эво Моралеса от уголовного преследования.

Об этом сообщает издание El Deber.

Отмечается, что ранее партией «Движение к социализму» (MAS) был представлен законопроект об освобождении Моралеса от уголовного преследования.

«Моё решение ясное и твёрдое — я не буду принимать этот закон», — заявила Аньес.

Она также обвинила MAS в попытке злоупотребить парламентским большинством.

Ранее Эво Моралес прокомментировал уход высшего руководства страны, а также ситуацию, которая сложилась в государстве.

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