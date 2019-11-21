Моралес заявил о намерении вернуться в Боливию
«Нам сообщили, что против моего возвращения выступают США. Сам я хочу вернуться уже завтра, ждём гарантий от правительства де-факто. Если со мной что-то произойдёт, ответственным будет временное правительство», — заявил он в интервью РИА Новости.
10 ноября всё высшее руководство Боливии, включая лидера страны Эво Моралеса, ушло в отставку на фоне протестов.
Полномочия главы государства приняла на себя вторая вице-спикер сената, представитель оппозиции Жанин Аньес.
Ранее сообщалось о планирующемся покушении на врио президента Боливии.