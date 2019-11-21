Моралес заявил о намерении вернуться в Боливию

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Бывший боливийский лидер Эво Моралес заявил о намерении вернуться на родину в случае получения гарантий безопасности от временного правительства.

«Нам сообщили, что против моего возвращения выступают США. Сам я хочу вернуться уже завтра, ждём гарантий от правительства де-факто. Если со мной что-то произойдёт, ответственным будет временное правительство», — заявил он в интервью РИА Новости.

10 ноября всё высшее руководство Боливии, включая лидера страны Эво Моралеса, ушло в отставку на фоне протестов.

Полномочия главы государства приняла на себя вторая вице-спикер сената, представитель оппозиции Жанин Аньес.

Ранее сообщалось о планирующемся покушении на врио президента Боливии.

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