В ООН предупредили о риске ухудшения кризиса в Боливии
- Reuters
Об этом сообщает AFP.
«Глава ООН по правам человека предупреждает, что кризис в Боливии может «выйти из-под контроля», — пишет агентство.
#BREAKING UN rights chief warns Bolivia crisis could 'spin out of control' pic.twitter.com/jb7DSIcXX7— AFP news agency (@AFP) 16 ноября 2019 г.
Ранее сообщалось, что в столкновениях у боливийского города Кочабамба не менее пяти человек погибли и 50 получили ранения. В своём Twitter экс-президент Боливии Эво Моралес отметил, что полиция убивает его сторонников в Кочабамбе.