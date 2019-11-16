В ООН предупредили о риске ухудшения кризиса в Боливии

Глава ООН по правам человека заявила о риске ухудшения кризиса в Боливии.

Об этом сообщает AFP.

«Глава ООН по правам человека предупреждает, что кризис в Боливии может «выйти из-под контроля», — пишет агентство.

#BREAKING UN rights chief warns Bolivia crisis could 'spin out of control' pic.twitter.com/jb7DSIcXX7 — AFP news agency (@AFP) 16 ноября 2019 г.

Ранее сообщалось, что в столкновениях у боливийского города Кочабамба не менее пяти человек погибли и 50 получили ранения. В своём Twitter экс-президент Боливии Эво Моралес отметил, что полиция убивает его сторонников в Кочабамбе.