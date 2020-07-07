Моралес прокомментировал предъявленные в Боливии обвинения

Бывший президент Боливии Эво Моралес считает политическим преследованием предъявленное боливийской прокуратурой обвинение в терроризме.

«Прокуратура Ла-Паса намеревается незаконно и неконституционно обвинить меня в терроризме… Это является еще одним доказательством систематического политического преследования со стороны правительства de facto», — написал он в своём Twitter.

Ранее прокуратура Боливии предъявила Моралесу официальное обвинение и запросила его задержание.

По версии обвинения, Моралес «координировал продовольственную блокаду городов во время столкновений в ноябре 2019 года» после своей отставки.