Моралес прокомментировал предъявленные в Боливии обвинения

Короткая ссылка
Бывший президент Боливии Эво Моралес считает политическим преследованием предъявленное боливийской прокуратурой обвинение в терроризме.
Моралес прокомментировал предъявленные в Боливии обвинения
  • Reuters

«Прокуратура Ла-Паса намеревается незаконно и неконституционно обвинить меня в терроризме… Это является еще одним доказательством систематического политического преследования со стороны правительства de facto», — написал он в своём Twitter.

Ранее прокуратура Боливии предъявила Моралесу официальное обвинение и запросила его задержание.

По версии обвинения, Моралес «координировал продовольственную блокаду городов во время столкновений в ноябре 2019 года» после своей отставки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить