Избранный президент Аргентины заявил о госперевороте в Боливии

Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что в Боливии произошёл государственный переворот.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«В Боливии произошёл государственный переворот, который стал результатом действий агрессивно настроенных гражданских организаций и устроивших мятеж полицейских, а также бездействия военных», — написал он.

En Bolivia se ha consumado un golpe de Estado producto del accionar conjunto de civiles violentos, el personal policial autoacuartelado y la pasividad del ejército. Es un golpe perpetrado contra el presidente @evoespueblo, que había convocado a un nuevo proceso electoral. — Alberto Fernández (@alferdez) 10 ноября 2019 г.

По его мнению, боливийский народ должен «как можно скорее выбрать на свободных выборах своё следующее правительство».

Ранее в отставку подали президент страны Эво Моралес, вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра, первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда.

Согласно последней информации, в ближайшее время исполняющей обязанности президент Боливии должна стать вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес.