Избранный президент Аргентины заявил о госперевороте в Боливии

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Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что в Боливии произошёл государственный переворот.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«В Боливии произошёл государственный переворот, который стал результатом действий агрессивно настроенных гражданских организаций и устроивших мятеж полицейских, а также бездействия военных», — написал он.

По его мнению, боливийский народ должен «как можно скорее выбрать на свободных выборах своё следующее правительство».

Ранее в отставку подали президент страны Эво Моралесвице-президент Альваро Гарсиа Линераглава сената Адриана Сальватьерра, первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда. 

Согласно последней информации, в ближайшее время исполняющей обязанности президент Боливии должна стать вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес.

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