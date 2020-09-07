Стали известны подробности вызова посла России в МИД Британии
- Reuters
«С российской стороны отмечена недопустимость голословных обвинений и политизации вопроса, который носит сугубо медицинский и юридический характер», — приводит ТАСС сообщение.
Кроме того, в ходе беседы была выражена заинтересованность в установлении всех фактов, связанных с этим инцидентом.
«Разъяснены действия, которые проводятся с этой целью в России. Обращено внимание на неготовность германской стороны дать ответ на официальный запрос, направленный российскими компетентными органами», — заявили в дипломатической миссии.
Кроме того, в связи со звучащими предположениями об отравлении Навального запрещённым химическим веществом Келин «подтвердил полную приверженность России своим обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия».
Ранее министр иностранных дел Британии Доминик Рааб сообщил, что посла России Андрея Келина вызвали в МИД из-за ситуации с Навальным.
4 сентября МИД Австрии пригласил для беседы посла России в Вене из-за ситуации с Навальным.
Как заявил российский посол, он считает неуместными требования к России о быстром расследовании инцидента с Навальным без конкретных данных из ФРГ.