Стали известны подробности вызова посла России в МИД Британии

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Посол России в Великобритании Андрей Келин, вызванный в британский МИД, заявил о недопустимости голословных обвинений в ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщили в посольстве России.
Стали известны подробности вызова посла России в МИД Британии
  • Reuters

«С российской стороны отмечена недопустимость голословных обвинений и политизации вопроса, который носит сугубо медицинский и юридический характер», — приводит ТАСС сообщение.

Кроме того, в ходе беседы была выражена заинтересованность в установлении всех фактов, связанных с этим инцидентом.

«Разъяснены действия, которые проводятся с этой целью в России. Обращено внимание на неготовность германской стороны дать ответ на официальный запрос, направленный российскими компетентными органами», — заявили в дипломатической миссии.

Кроме того, в связи со звучащими предположениями об отравлении Навального запрещённым химическим веществом Келин «подтвердил полную приверженность России своим обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия».

Ранее министр иностранных дел Британии Доминик Рааб сообщил, что посла России Андрея Келина вызвали в МИД из-за ситуации с Навальным.

4 сентября МИД Австрии пригласил для беседы посла России в Вене из-за ситуации с Навальным.

Как заявил российский посол, он считает неуместными требования к России о быстром расследовании инцидента с Навальным без конкретных данных из ФРГ.

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