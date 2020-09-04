Посол России в Вене ответил на требования по ситуации с Навальным

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Посол России в Вене Дмитрий Люблинский после того, как его вызвали в МИД Австрии, заявил, что считает неуместными требования к России о быстром расследовании инцидента с Алексеем Навальным без конкретных данных из ФРГ.
Посол России в Вене ответил на требования по ситуации с Навальным
  • РИА Новости

«Считаю неуместными звучащие требования в адрес России о проведении быстрого, открытого и всестороннего расследования в условиях отсутствия с германской стороны какой-либо информации, фактов и конкретных данных», — заявил он.

Люблинский добавил, что отсутствует и в целом реакция Германии на запрос Генпрокуратуры России от 27 августа.

Ранее глава МИД Австрии сообщил, что австрийское внешнеполитическое ведомство вызвало посла России из-за ситуации вокруг Навального.

2 сентября в ФРГ сообщили, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок». 

В Кремле отмечали, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Германию выявлено не было.

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