Посол России в Вене ответил на требования по ситуации с Навальным
- РИА Новости
«Считаю неуместными звучащие требования в адрес России о проведении быстрого, открытого и всестороннего расследования в условиях отсутствия с германской стороны какой-либо информации, фактов и конкретных данных», — заявил он.
Люблинский добавил, что отсутствует и в целом реакция Германии на запрос Генпрокуратуры России от 27 августа.
Ранее глава МИД Австрии сообщил, что австрийское внешнеполитическое ведомство вызвало посла России из-за ситуации вокруг Навального.
2 сентября в ФРГ сообщили, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».
В Кремле отмечали, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Германию выявлено не было.