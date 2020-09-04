МИД Австрии вызвал посла России из-за ситуации вокруг Навального

Министерство иностранных дел Австрии пригласило для беседы посла России в Вене из-за ситуации вокруг Алексея Навального, сообщил глава австрийского внешнеполитического ведомства Александер Шалленберг.

«Мы поручили это вчера, и он (посол. — RT) сегодня будет в МИД», — цитирует министра ТАСС.

В российском посольстве подтвердили информацию.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что России «нечего скрывать». Он отметил, что официальное обращение к ФРГ с просьбой задействовать договоры о правовой помощи и предоставить данные остаётся без ответа.

2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».

В Кремле подчёркивали, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Германию выявлено не было.