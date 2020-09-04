Лавров прокомментировал ситуацию с Навальным

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным, отметив, что российской стороне «нечего скрывать».
Лавров прокомментировал ситуацию с Навальным
  • globallookpress.com

«Нам нечего скрывать», — отметил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран БРИКС.

По его словам, в ситуации с Навальным всё происходит по старым сценариям, когда какие-то обвинения в адрес России выдвигаются с публичных трибун. Лавров отметил, что российское официальное обращение к ФРГ с просьбой задействовать договоры о правовой помощи и предоставить данные в ответ на конкретные вопросы, поставленные российской Генеральной прокуратурой, остаётся без ответа.

«Я уже теперь вынужден произнести вслух, что, по нашим данным, этот ответ задерживается из-за позиции Министерства иностранных дел ФРГ», — сказал министр.

Он добавил, что когда поступит ответ с конкретными фактами, тогда Россия и будет на это реагировать.

«Всё это, к сожалению, напоминает происходившее со Скрипалями и другие истории, когда Россия была голословно обвинена», — сказал он.

Он отметил, что российская сторона сейчас подходит к таким «высокопарным, пафосным» заявлениям западных коллег с «изрядной долей скептицизма». 

Ранее правительство ФРГ передало запрос России по делу Навального прокуратуре Берлина.

2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок». 

В Кремле, в свою очередь, отмечали, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить