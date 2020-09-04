Лавров прокомментировал ситуацию с Навальным

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным, отметив, что российской стороне «нечего скрывать».

«Нам нечего скрывать», — отметил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран БРИКС.

По его словам, в ситуации с Навальным всё происходит по старым сценариям, когда какие-то обвинения в адрес России выдвигаются с публичных трибун. Лавров отметил, что российское официальное обращение к ФРГ с просьбой задействовать договоры о правовой помощи и предоставить данные в ответ на конкретные вопросы, поставленные российской Генеральной прокуратурой, остаётся без ответа.

«Я уже теперь вынужден произнести вслух, что, по нашим данным, этот ответ задерживается из-за позиции Министерства иностранных дел ФРГ», — сказал министр.

Он добавил, что когда поступит ответ с конкретными фактами, тогда Россия и будет на это реагировать.

«Всё это, к сожалению, напоминает происходившее со Скрипалями и другие истории, когда Россия была голословно обвинена», — сказал он.

Он отметил, что российская сторона сейчас подходит к таким «высокопарным, пафосным» заявлениям западных коллег с «изрядной долей скептицизма».

Ранее правительство ФРГ передало запрос России по делу Навального прокуратуре Берлина.

2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».

В Кремле, в свою очередь, отмечали, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.