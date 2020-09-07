Посла России вызвали в МИД Британии из-за ситуации с Навальным

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Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в британский МИД из-за ситуации вокруг Алексея Навального, сообщил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
Посла России вызвали в МИД Британии из-за ситуации с Навальным
  • Reuters

«Сегодня Британия вызвала российского посла для того, чтобы обозначить глубокую обеспокоенность отравлением Алексея Навального», — написал он в своём Twitter.

Рааб заявил о неприемлемости использования запрещённого химического оружия и призвал Россию провести «полное и прозрачное» расследование инцидента.

Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг Навального.

В то же время в берлинской клинике «Шарите» сообщили, что 7 сентября Навального вывели из искусственной комы.

2 сентября в ФРГ сообщили, что результаты токсикологического исследования специальной лаборатории Вооружённых сил Германии показали наличие в образцах, взятых у Навального, химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы «Новичок».

Келин назвал ситуацию вокруг Навального провокацией, направленной на срыв процесса налаживания отношений между Россией и Европой.

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