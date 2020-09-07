Кабмин ФРГ опроверг телефонный разговор Берлина и Варшавы о Навальном

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт опроверг информацию о телефонном разговоре между абонентами в Берлине и Варшаве по ситуации вокруг Алексея Навального.

«Мы уже комментировали утверждения Лукашенко, это неправда... Это фиктивный разговор», — цитирует его РИА Новости.

Ранее МИД Польши опроверг информацию о данном телефонном разговоре.

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора о том, что заявления о Навальном являются фальсификацией.

В Кремле заявили, что российские спецслужбы анализируют переданные Минском данные.

Белорусский гостелеканал ОНТ обнародовал, предположительно, перехваченную аудиозапись. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждения «отравления» не так важны — «во время войны всякие методы хороши».