Кабмин ФРГ опроверг телефонный разговор Берлина и Варшавы о Навальном

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Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт опроверг информацию о телефонном разговоре между абонентами в Берлине и Варшаве по ситуации вокруг Алексея Навального.
Кабмин ФРГ опроверг телефонный разговор Берлина и Варшавы о Навальном
  • РИА Новости

«Мы уже комментировали утверждения Лукашенко, это неправда... Это фиктивный разговор», — цитирует его РИА Новости.

Ранее МИД Польши опроверг информацию о данном телефонном разговоре.

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора о том, что заявления о Навальном являются фальсификацией. 

В Кремле заявили, что российские спецслужбы анализируют переданные Минском данные.

Белорусский гостелеканал ОНТ обнародовал, предположительно, перехваченную аудиозапись. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждения «отравления» не так важны — «во время войны всякие методы хороши».

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