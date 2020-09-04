В Белоруссии обнародовали «запись разговора Польши и ФРГ» о Навальном

Белорусский телеканал ОНТ опубликовал запись перехваченного разговора, предположительно, между представителями Варшавы и Берлина касательно ситуации с Алексеем Навальным. Об этом информирует РИА Новости.

«Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем её заявления», — сказал представитель Германии.

На вопрос представителя Варшавы, подтверждается ли точно отравление Навального, собеседник заявляет, что «в данном случае это не так важно».

«Идёт война... А во время войны всякие методы хороши», — говорит представитель Германии.

В свою очередь, представитель Польши на аудиозаписи соглашается с этим и заявляет, что «надо отбить охоту» президенту России Владимиру Путину «совать нос в дела Белоруссии».

«Самый эффективный путь — утопить его в проблемах России, а их немало. Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России», — сказал он.

В ответ представитель Германии заявил, что «этим и занимаемся».

Также в разговоре представитель Варшавы заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался «крепким орешком», а «чиновники и военные верны» главе республики.

2 сентября Германия заявила, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».

На следующий день президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления о Навальном являются фальсификацией.

В Кремле заявили, что российские спецслужбы анализируют переданные в четверг, 3 сентября, Белоруссией данные.