Песков заявил о передаче ФСБ данных Минска по ситуации с Навальным

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Российские спецслужбы анализируют переданные в четверг, 3 сентября, Белоруссией данные о том, что заявления об отравлении Алексея Навального являются фальсификацией. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил о передаче ФСБ данных Минска по ситуации с Навальным
  • РИА Новости

«В целом это материалы, которые по линии специальных служб циркулируют, они анализируются в наших спецслужбах… Они же вчера были переданы. Вчера, если вы обратили внимание, Лукашенко сказал: «Они будут переданы в ФСБ», — заявил Песков.

Как отметил представитель Кремля, наверняка ФСБ доложит о переданных документах президенту.

«Это функция любой спецслужбы», — добавил он.

2 сентября Германия заявила, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок». 

На следующий день президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления о Навальном являются фальсификацией. 

В германском правительстве отметили, что утверждение Лукашенко «является неправдой».

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