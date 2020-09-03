В Германии прокомментировали слова Лукашенко о ситуации с Навальным

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Утверждение белорусского президента Александра Лукашенко о фальсификации «отравления» Алексея Навального «является неправдой», заявили в кабинете министров Германии.
В Германии прокомментировали слова Лукашенко о ситуации с Навальным
  • РИА Новости

«Само собой, утверждение господина Лукашенко не соответствует действительности. Вчера федеральный канцлер, министр иностранных дел и министр обороны высказали своё мнение о новых обстоятельствах в деле об отравлении Навального. Добавить нечего», — сообщили РИА Новости в немецком правительстве.

Как заявил Лукашенко, Белоруссия перехватила разговор Варшавы и Берлина о том, что заявления об отравлении Алексея Навального являются фальсификацией.

Белорусский президент заявил, что информация будет направлена ФСБ.

2 сентября в Германии сообщили, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок». В ходе пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала Навального жертвой отравления.

Российское посольство призвало партнёров избегать политизации инцидента с Навальным.

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