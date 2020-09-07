МИД Польши опроверг телефонный разговор Варшавы и Берлина о Навальном

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МИД Польши опроверг информацию о телефонном разговоре между абонентами в Варшаве и Берлине по ситуации вокруг Алексея Навального.
МИД Польши опроверг телефонный разговор Варшавы и Берлина о Навальном
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Мы опровергаем белорусские сообщения о якобы имевшем место телефонном разговоре на линии Варшава — Берлин, в котором власти двух стран якобы признали, что Алексей Навальный не был отравлен», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора о том, что заявления о Навальном являются фальсификацией. 

В Кремле заявили, что российские спецслужбы анализируют переданные Минском данные.

Белорусский гостелеканал ОНТ обнародовал, предположительно, перехваченную аудиозапись. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждения «отравления» не так важны — «во время войны всякие методы хороши».

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