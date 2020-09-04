Замгоссекретаря США обсудил с Антоновым ситуацию с Навальным

Замгоссекретаря США Стивен Биган на встрече с послом России в Вашингтоне Анатолием Антоновым выразил обеспокоенность в связи с данными ФРГ об отравлении Алексея Навального веществом из группы «Новичок», сообщила пресс-служба Госдепа.

«Замгоссекретаря Биган отметил нашу серьёзную обеспокоенность относительно выводов властей Германии о том, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен химическим отравляющим веществом из группы «Новичок», — приводит сообщение ТАСС.

Биган призвал Россию к полному сотрудничеству с международным сообществом в расследовании инцидента.

Ранее МИД Австрии вызвал посла России в Вене Дмитрия Любинского из-за ситуации вокруг Навального.

2 сентября в ФРГ сообщили, что результаты токсикологического исследования специальной лаборатории Вооружённых сил Германии показали наличие в образцах Навального химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы «Новичок».

В Кремле отмечали, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.