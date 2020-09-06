НАТО ищет консультантов по связанным с Китаем геостратегическим вопросам

Штаб Верховного главнокомандующего Объединённых вооружённых сил (ОВС) НАТО по трансформации планирует нанять аналитиков для оказания поддержки отделу стратегического планирования по вопросам, связанным с Китаем. Для этого объявлен международный тендер, сообщает бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США. С текстом уведомления ознакомился RT.

«Штаб Верховного главнокомандующего ОВС НАТО по трансформации ищет подрядчиков для анализа и консультаций по важным и актуальным для НАТО геостратегическим вопросам, касающимся Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона», — уточняется в документе.

Так, из текста сообщения следует, что альянс заинтересован в «обеспечении существенного понимания мотивации и стратегий Китая» для составления докладов, отчётных и аналитических документов для внешнего и внутреннего пользования.

В частности, будущим исполнителям предстоит помочь одной из структур НАТО в «формировании понимания тенденций и последствий» того, каким образом деятельность КНР может повлиять на развитие военного потенциала Североатлантического альянса.

Тендер, как уточняется в уведомлении, предполагает заключение контракта с аналитическим центром, специализирующимся на Китае.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный блок не рассматривает Китай в качестве противника. Тем не менее он подчеркнул, что альянс должен быть готов отвечать на вызовы со стороны КНР.

В частности, Столтенберг напомнил, что в декабре 2019 года лидеры стран — членов НАТО «впервые в истории альянса согласились, что блоку придётся реагировать на последствия роста влияния Китая в сфере безопасности».