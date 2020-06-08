Столтенберг: НАТО не рассматривает Китай как противника

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не рассматривает Китай как противника, но должен быть готова отвечать на вызовы с его стороны.
Столтенберг: НАТО не рассматривает Китай как противника
  • Reuters

«НАТО не рассматривает Китай как нового врага или противника. Однако мы видим, что рост (влияния) Китая меняет мировой баланс сил», — приводит ТАСС слова Столтенберга.

Он отметил, что лидеры стран НАТО во время встречи в декабре в Лондоне «впервые в истории альянса согласились, что НАТО придется реагировать на последствия в сфере безопасности на рост влияния Китая».

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО готовит план оказания помощи членам альянса, а также его партнёрам в случае второй волны эпидемии коронавируса.

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