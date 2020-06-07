НАТО готовится к возможной второй волне коронавируса

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НАТО готовит план оказания помощи членам альянса, а также его партнёрам в случае второй волны коронавируса, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.

«Мы должны согласовать наши планы, с тем чтобы можно было быстрее и лучше помочь членам НАТО и странам-партнёрам», — цитирует газета Welt am Sonntag Столтенберга.

По его словам, конкретные планы будут предоставлены министрам обороны стран-членов НАТО в середине июня.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о существовании явной угрозы повторного всплеска COVID-19. При этом он добавил, что вторая волна не является неизбежной.

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