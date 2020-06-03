В ВОЗ предупредили об угрозе повторного всплеска коронавируса

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о существовании явной угрозы повторного всплеска COVID-19. При этом он добавил, что вторая волна не является неизбежной.

«Однако всё большее число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID, если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить, она может стать очень разрушительной», — цитирует РИА Новости Клюге.

Он подчеркнул, что «по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от COVID».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить созданный резерв коечного фонда на случай роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также обеспечить дополнительные места для лечения больных в случае возникновения второй волны эпидемии.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19 может совпасть с осенним периодом заболеваемости ОРВИ. Она также выразила надежду, что вакцина от коронавирусной инфекции появится до возможной второй волны заболевания.

Заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в беседе с ФАН оценил важность тестов на антитела к коронавирусу.