В ВОЗ предупредили об угрозе повторного всплеска коронавируса
- Reuters
«Однако всё большее число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID, если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить, она может стать очень разрушительной», — цитирует РИА Новости Клюге.
Он подчеркнул, что «по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от COVID».
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить созданный резерв коечного фонда на случай роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также обеспечить дополнительные места для лечения больных в случае возникновения второй волны эпидемии.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19 может совпасть с осенним периодом заболеваемости ОРВИ. Она также выразила надежду, что вакцина от коронавирусной инфекции появится до возможной второй волны заболевания.
Заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в беседе с ФАН оценил важность тестов на антитела к коронавирусу.