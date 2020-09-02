В США оценили заявление ФРГ о «Новичке» у Навального

Представитель Совета безопасности Белого дома Джон Уллиот прокомментировал заявление Германии о том, что исследования выявили у Алексея Навального вещество из группы «Новичок».

Как он отметил РИА Новости, США глубоко обеспокоены выводами немецких властей.

«Соединённые Штаты глубоко обеспокоены обнародованными сегодня результатами. Отравление Алексея Навального в высшей степени предосудительно», — сказал он.

По его словам, американская сторона будет работать с союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности виновных в произошедшем.

Он также добавил, что США введут «ограничения на средства для их злонамеренных действий», подразумевая ответственных за случившееся.

Ранее представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что специалисты лаборатории бундесвера выявили у Алексея Навального вещество из группы «Новичок».

20 августа самолёт с Навальным экстренно сел в Омске из-за резкого ухудшения его самочувствия.

Позднее он был транспортирован в берлинскую больницу, в которой заявили, что результаты его обследования указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Как подчёркивали в Кремле, российская сторона не меньше других заинтересована в выяснении причин произошедшего. Вместе с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.