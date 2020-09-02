В МИД России прокомментировали заявление ФРГ о «Новичке» у Навального
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«Ждём ответ на запрос Генпрокуратуры по ситуации вокруг Навального», — приводит РИА Новости заявление.
Берлин ранее заявил, что проведённые специалистами лаборатории бундесвера исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».
В Германии осудили «нападение» на Навального и призвали российское правительство объяснить произошедшее.
Как отметили в Кремле, германские власти не информировали российскую сторону о своих выводах относительно Навального.
30 августа в Минюсте Германии заявили, что получили запрос от Генпрокуратуры России по поводу госпитализации Навального.