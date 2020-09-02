В МИД России прокомментировали заявление ФРГ о «Новичке» у Навального

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RT
Россия ожидает ответа от Германии на запрос Генеральной прокуратуры по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявили в МИД России, комментируя заявления Германии о следах веществах из группы «Новичок» у Навального.
В МИД России прокомментировали заявление ФРГ о «Новичке» у Навального
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

«Ждём ответ на запрос Генпрокуратуры по ситуации вокруг Навального», — приводит РИА Новости заявление.

Берлин ранее заявил, что проведённые специалистами лаборатории бундесвера исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок». 

В Германии осудили «нападение» на Навального и призвали российское правительство объяснить произошедшее.

Как отметили в Кремле, германские власти не информировали российскую сторону о своих выводах относительно Навального. 

30 августа в Минюсте Германии заявили, что получили запрос от Генпрокуратуры России по поводу госпитализации Навального. 

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