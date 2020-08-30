Минюст ФРГ получил запрос от России по Навальному

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Министерство юстиции Германии получило запрос от Генеральной прокуратуры России по поводу госпитализации Алексея Навального, сообщила газета Welt am Sonntag.
Минюст ФРГ получил запрос от России по Навальному
  • РИА Новости

Представитель ведомства подтвердил изданию, что запрос о правовой помощи был получен в четверг, 27 августа.

Как сообщал ранее официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, ГП попросила предоставить информацию об исследованиях и предварительных диагнозах Навального.

Москва также выразила готовность на основе взаимности предоставить германской стороне результаты проведённых в России экспертиз.

24 августа в берлинской больнице заявили, что результаты обследования Навального указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. При этом конкретное вещество пока не известно. 

В Кремле, комментируя ситуацию, выступили категорически против приклеивания ярлыков

Там подчёркивали, что заинтересованы не меньше других в выяснении причин случившегося.

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