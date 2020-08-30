Минюст ФРГ получил запрос от России по Навальному
- РИА Новости
Представитель ведомства подтвердил изданию, что запрос о правовой помощи был получен в четверг, 27 августа.
Как сообщал ранее официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, ГП попросила предоставить информацию об исследованиях и предварительных диагнозах Навального.
Москва также выразила готовность на основе взаимности предоставить германской стороне результаты проведённых в России экспертиз.
24 августа в берлинской больнице заявили, что результаты обследования Навального указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. При этом конкретное вещество пока не известно.
В Кремле, комментируя ситуацию, выступили категорически против приклеивания ярлыков.
Там подчёркивали, что заинтересованы не меньше других в выяснении причин случившегося.