Минюст ФРГ получил запрос от России по Навальному

Министерство юстиции Германии получило запрос от Генеральной прокуратуры России по поводу госпитализации Алексея Навального, сообщила газета Welt am Sonntag.

Представитель ведомства подтвердил изданию, что запрос о правовой помощи был получен в четверг, 27 августа.

Как сообщал ранее официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, ГП попросила предоставить информацию об исследованиях и предварительных диагнозах Навального.

Москва также выразила готовность на основе взаимности предоставить германской стороне результаты проведённых в России экспертиз.

24 августа в берлинской больнице заявили, что результаты обследования Навального указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. При этом конкретное вещество пока не известно.

В Кремле, комментируя ситуацию, выступили категорически против приклеивания ярлыков.

Там подчёркивали, что заинтересованы не меньше других в выяснении причин случившегося.