Песков: Берлин не информировал Москву о выводах по Навальному

Власти Германии не проинформировали российскую сторону о своих выводах о якобы отравлении Алексея Навального веществом из группы «Новичок». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он ответил на вопрос, информировал ли Берлин Москву об «отравлении» Навального «Новичком» и есть ли у России подобные данные.

«Нет», — сказал Песков.

Ранее представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что специалисты лаборатории бундесвера выявили у Алексея Навального вещество из группы «Новичок».

20 августа самолёт с Навальным экстренно сел в Омске из-за резкого ухудшения его самочувствия.

Позднее он был транспортирован в берлинскую больницу, в которой заявили, что результаты его обследования указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Как подчёркивали в Кремле, российская сторона не меньше других заинтересована в выяснении причин произошедшего.