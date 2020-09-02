Песков: Берлин не информировал Москву о выводах по Навальному
- Reuters
Он ответил на вопрос, информировал ли Берлин Москву об «отравлении» Навального «Новичком» и есть ли у России подобные данные.
«Нет», — сказал Песков.
Ранее представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что специалисты лаборатории бундесвера выявили у Алексея Навального вещество из группы «Новичок».
20 августа самолёт с Навальным экстренно сел в Омске из-за резкого ухудшения его самочувствия.
Позднее он был транспортирован в берлинскую больницу, в которой заявили, что результаты его обследования указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.
Как подчёркивали в Кремле, российская сторона не меньше других заинтересована в выяснении причин произошедшего.