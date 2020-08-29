МИД Финляндии призвал провести новые выборы президента в Белоруссии

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Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил о необходимости проведения новых президентских выборов в Белоруссии на фоне сложившейся ситуации в республике.
МИД Финляндии призвал провести новые выборы президента в Белоруссии
  • Reuters

«Новые выборы являются необходимостью. Единственным путём в этом направлении может быть диалог с сегодняшним руководством Белоруссии», — цитирует его ТАСС.

По мнению финского министра, к кризису в Белоруссии привели выборы главы государства, которые «не были ни свободными, ни честными».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о признании легитимности выборов президента Белоруссии.

Депутаты Европарламента, напротив, отказались признавать результаты выборов в Белоруссии.

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек выступил за введение санкций против действующего лидера Белоруссии Александра Лукашенко.

Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что на месте Лукашенко провёл бы новые выборы.

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