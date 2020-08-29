Путин: Россия признала легитимность белорусских выборов
- РИА Новости
«Мы, я сразу это сделал, мы признали их легитимность», — цитирует его РИА Новости.
Он напомнил, что поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах.
При этом российский президент рассказал, что власти Белоруссии приглашали БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выборами.
«Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов», — отметил Путин.
По его словам, у него есть все основания сомневаться в том, что те, кто ставят под сомнение результаты выборов в Белоруссии, абсолютно честны.
Также Путин заявил, что Россия исходит из того, что белорусские выборы состоялись.