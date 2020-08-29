Путин: Россия признала легитимность белорусских выборов

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что российская сторона признала легитимность выборов президента Белоруссии.

«Мы, я сразу это сделал, мы признали их легитимность», — цитирует его РИА Новости.

Он напомнил, что поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах.

При этом российский президент рассказал, что власти Белоруссии приглашали БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выборами.

«Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов», — отметил Путин.

По его словам, у него есть все основания сомневаться в том, что те, кто ставят под сомнение результаты выборов в Белоруссии, абсолютно честны.

Также Путин заявил, что Россия исходит из того, что белорусские выборы состоялись.