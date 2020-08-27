Глава МИД Чехии выступил за введение санкций против Лукашенко

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Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек считает, что президента Белоруссии Александра Лукашенко следует включить в готовящийся ЕС санкционный список.
Глава МИД Чехии выступил за введение санкций против Лукашенко
  • Reuters
  • © Sergei Sheleg/BelTA

«Я думаю, что Лукашенко следует внести в список», — цитирует ТАСС Петржичека.

Он добавил, что вопрос состоит в том, когда включать белорусского президента в санкционный список — сейчас или в случае ухудшения ситуации в Белоруссии.

Ранее правительство Латвии одобрило введение санкций в отношении 30 должностных лиц Белоруссии за «фальсификацию результатов президентских выборов» и применение насилия в отношении участников протестов.

Также глава Евросовета Шарль Мишель анонсировал санкции ЕС против ряда лиц в Белоруссии. Сообщалось, что Евросоюз также изучит возможность введения ограничительных мер против белорусского лидера Александра Лукашенко.

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