Правительство Латвии одобрило санкции против 30 чиновников Белоруссии

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Правительство Латвии одобрило введение санкций в отношении 30 должностных лиц Белоруссии за «фальсификацию результатов президентских выборов» и применение насилия в отношении участников протестов, заявил глава латышского МИД Эдгар Ринкевич.
Правительство Латвии одобрило санкции против 30 чиновников Белоруссии
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«Мы считаем, что санкции ЕС против Белоруссии должны быть приняты по возможности быстрее. Мы не видим, что это может случиться в ближайшее время, поэтому мы введём ограничения на въезд для отдельных должностных лиц Белоруссии, в отношении которых у нас нет сомнений, что они несут ответственность как за фальсификацию результатов выборов, так и за насилие», — цитирует его ТАСС.

По словам Ринкевича, санкции будут применены к представителям Центральной избирательной комиссии (ЦИК), МВД, Комитета госбезопасности и аппарата президента Белоруссии.

Ранее парламент Эстонии принял заявление о непризнании президентских выборов в Белоруссии.

Глава Евросовета Шарль Мишель анонсировал санкции ЕС против ряда лиц в Белоруссии. Сообщалось, что Евросоюз также изучит возможность введения ограничительных мер против белорусского лидера Александра Лукашенко.

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