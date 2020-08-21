Латвия и Эстония введут санкции против чиновников Белоруссии

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Латвия и Эстония введут точечные санкции против должностных лиц Белоруссии, которые, по их мнению, ответственны за «фальсификацию результатов президентских выборов» и применение насилия в отношении участников протестов.
Латвия и Эстония введут санкции против чиновников Белоруссии
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба МИД Латвии.

«Латвия и Эстония подготовили списки должностных лиц Белоруссии. Санкции будут включать запрет на выдачу виз», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что действия Латвии и Эстонии по введению национальных санкций будут «осуществляться в соответствии с процедурами стран до планируемого введения санкций со стороны Евросоюза».

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС введёт санкции против ряда лиц в Белоруссии. В частности, ЕС изучит возможность введения санкций против белорусского лидера Александра Лукашенко.

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