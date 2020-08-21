Латвия и Эстония введут санкции против чиновников Белоруссии
- Reuters
Об этом информирует пресс-служба МИД Латвии.
«Латвия и Эстония подготовили списки должностных лиц Белоруссии. Санкции будут включать запрет на выдачу виз», — цитирует сообщение ТАСС.
Отмечается, что действия Латвии и Эстонии по введению национальных санкций будут «осуществляться в соответствии с процедурами стран до планируемого введения санкций со стороны Евросоюза».
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС введёт санкции против ряда лиц в Белоруссии. В частности, ЕС изучит возможность введения санкций против белорусского лидера Александра Лукашенко.