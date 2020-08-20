Глава Евросовета провёл телефонные переговоры с Путиным

Короткая ссылка
Глава Европейского совета Шарль Мишель провёл телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по итогам саммита ЕС по Белоруссии.
Глава Евросовета провёл телефонные переговоры с Путиным
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Евросовета.

«Президент Шарль Мишель провёл в четверг телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по итогам саммита ЕС по Белоруссии», — сообщили в Евросовете.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС введёт санкции против ряда лиц в Белоруссии. В том числе ЕС изучит возможность введения санкций против белорусского лидера Александра Лукашенко.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе брифинга по итогам саммита лидеров ЕС заявила, что белорусы должны сами определять своё будущее и выбирать лидеров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить