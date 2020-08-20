Глава Евросовета провёл телефонные переговоры с Путиным

Глава Европейского совета Шарль Мишель провёл телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по итогам саммита ЕС по Белоруссии.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Евросовета.

«Президент Шарль Мишель провёл в четверг телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по итогам саммита ЕС по Белоруссии», — сообщили в Евросовете.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС введёт санкции против ряда лиц в Белоруссии. В том числе ЕС изучит возможность введения санкций против белорусского лидера Александра Лукашенко.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе брифинга по итогам саммита лидеров ЕС заявила, что белорусы должны сами определять своё будущее и выбирать лидеров.