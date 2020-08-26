МИД России прокомментировал действия США в отношении Ирана

Стремление США инициировать введение санкций против Ирана не встречает в ООН ни понимания, ни поддержки. Об этом заявили в российском МИД.

«Стремление Вашингтона навязать миру своё ошибочное прочтение резолюции СБ ООН 2231 и ускользнуть от ответственности за допущенные им грубые нарушения своих обязательств не встречает в СБ ООН ни понимания, ни поддержки», — отмечается в тексте.

В МИД уточнили, что многие члены Совбеза не признали права США инициировать процесс восстановления санкций в отношении Ирана.

«Американской стороне ясно указали на юридическую и процедурную ничтожность её действий, которые не имеют ничего общего с задачей поддержания международного мира и безопасности и в силу этого не могут привести к «перезапуску» давно отменённых резолюций», — указывается в заявлении.

В МИД подчеркнули, что американская инициатива не имеет ни перспективы, ни правовых последствий.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что США более не будут стремиться восстановить санкции в отношении Ирана.

21 августа американский лидер Дональд Трамп сообщил о намерении США восстановить санкции против Ирана.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что США не могут запустить процедуру восстановления санкций против Ирана.

Великобритания, Франция и ФРГ также выступили против намерения США по санкциям в отношении Ирана.