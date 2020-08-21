Евротройка не поддержала планы США восстановить санкции против Ирана

Евротройка (Великобритания, Франция, Германия) в совместном заявлении выступила против намерения США восстановить все санкции в отношении Ирана.

Коммюнике глав МИД Великобритании, Франции и Германии Доминика Рааба, Жан-Ива Ле Дриана и Хайко Мааса опубликовано на сайте британского внешнеполитического ведомства.

«Мы не можем одобрить эту инициативу, которая несовместима с нашими усилиями в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе», — подчеркивается в заявлении.

Ранее стало известно, что Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН 21 августа из-за обращения США о возвращении санкций против Ирана.

20 августа американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении США восстановить все санкции ООН в отношении Ирана.