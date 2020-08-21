Евротройка не поддержала планы США восстановить санкции против Ирана

Короткая ссылка
Евротройка (Великобритания, Франция, Германия) в совместном заявлении выступила против намерения США восстановить все санкции в отношении Ирана.
Евротройка не поддержала планы США восстановить санкции против Ирана
  • © РИА Новости / Антон Быстров

Коммюнике глав МИД Великобритании, Франции и Германии Доминика Рааба, Жан-Ива Ле Дриана и Хайко Мааса опубликовано на сайте британского внешнеполитического ведомства.

«Мы не можем одобрить эту инициативу, которая несовместима с нашими усилиями в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе», — подчеркивается в заявлении.

Ранее стало известно, что Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН 21 августа из-за обращения США о возвращении санкций против Ирана.

20 августа американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении США восстановить все санкции ООН в отношении Ирана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить