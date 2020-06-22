В МИД России назвали первопричину сбоев в СВПД

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Главной причиной сбоев в осуществлении ядерной сделки с Ираном были и есть подрывные действия США, считают в Министерстве иностранных дел России.
В МИД России назвали первопричину сбоев в СВПД
  • РИА Новости

«Первопричиной всех сложностей и сбоев в процессе осуществления «ядерной сделки» с Ираном были и остаются подрывные действия США, которые в одностороннем порядке вышли из СВПД и по сей день продолжают систематически нарушать требования резолюции СБ ООН 2231», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В европейских странах понимают это, добавила она, потому что там сочли необходимым «напомнить о своих сожалениях и озабоченностях на этот счёт».

Захарова отметила, что уверения британских, германских и французских коллег в приверженности СВПД «не вяжутся с их действиями по нагнетанию напряжённости вокруг иранской ядерной программы в МАГАТЭ».

Как ранее заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, евротройка должна набраться смелости и признать неспособность выполнить даже собственные обязанности по СВПД из-за бессилия перед издевательствами США.

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