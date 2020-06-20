Зариф заявил о бессилии Евротройки перед издевательствами США
- Reuters
- © Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
«E3 должна прекратить сохранять лицо на публику и набраться смелости заявить публично, что они лично признают неспособность выполнить даже собственные обязательства по СВПД из-за бессилия в сопротивлении издевательствам США», — написал министр в Twitter.
Он добавил, что «за внешним фасадом» E3 являются «подельниками Трампа и Нетаньяху», которые «не в том положении, чтобы давать советы Ирану».
Ранее Евросоюз и МИД Британии, Франции и Германии выразили сожаление в связи с решением США перестать исключать из санкций проекты, которые подпадают под ядерную сделку в Иране.
Также Евротройка в совместном заявлении отметила, что тактика максимального давления на Иран не будет эффективна для решения иранской ядерной проблемы.