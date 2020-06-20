Зариф заявил о бессилии Евротройки перед издевательствами США

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Евротройка (Великобритания, Франция, Германия) должна набраться смелости и признать неспособность выполнить даже собственные обязанности по СВПД из-за бессилия перед издевательствами США, считает глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Зариф заявил о бессилии Евротройки перед издевательствами США
  • Reuters
  • © Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

«E3 должна прекратить сохранять лицо на публику и набраться смелости заявить публично, что они лично признают неспособность выполнить даже собственные обязательства по СВПД из-за бессилия в сопротивлении издевательствам США», — написал министр в Twitter.

Он добавил, что «за внешним фасадом» E3 являются «подельниками Трампа и Нетаньяху», которые «не в том положении, чтобы давать советы Ирану».

Ранее Евросоюз и МИД Британии, Франции и Германии выразили сожаление в связи с решением США перестать исключать из санкций проекты, которые подпадают под ядерную сделку в Иране.

Также Евротройка в совместном заявлении отметила, что тактика максимального давления на Иран не будет эффективна для решения иранской ядерной проблемы.

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