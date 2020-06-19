Евротройка отметила неэффективность максимального давления на Иран

Главы МИД Великобритании, Франции и Германии Доминик Рааб, Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас в совместном заявлении отметили, что тактика максимального давления на Иран не будет эффективна для решения иранской ядерной проблемы.

Документ опубликовала пресс-служба британского внешнеполитического ведомства.

«Мы убеждены, что в долгосрочной перспективе должны реагировать на общую обеспокоенность ядерной и ракетной программами Ирана, а также его дестабилизирующей деятельностью в регионе. В связи с этим мы убеждены, что стратегия максимального давления будет неэффективна для того, чтобы достичь этой цели», — говорится в заявлении.

Великобритания, Франция и ФРГ подтвердили приверженность содержательному диалогу и дипломатическому взаимодействию, «чтобы призывать Иран к ответу».

Евротройка также призвала Тегеран к полному сотрудничеству с МАГАТЭ и предоставлению доступа инспекторов к своим площадкам.

Ранее Евросоюз и МИД Британии, Франции и Германии выразили сожаление в связи с решением США перестать исключать из санкций проекты, которые подпадают под ядерную сделку в Иране.