Евротройка отметила неэффективность максимального давления на Иран
- Reuters
Документ опубликовала пресс-служба британского внешнеполитического ведомства.
«Мы убеждены, что в долгосрочной перспективе должны реагировать на общую обеспокоенность ядерной и ракетной программами Ирана, а также его дестабилизирующей деятельностью в регионе. В связи с этим мы убеждены, что стратегия максимального давления будет неэффективна для того, чтобы достичь этой цели», — говорится в заявлении.
Великобритания, Франция и ФРГ подтвердили приверженность содержательному диалогу и дипломатическому взаимодействию, «чтобы призывать Иран к ответу».
Евротройка также призвала Тегеран к полному сотрудничеству с МАГАТЭ и предоставлению доступа инспекторов к своим площадкам.
Ранее Евросоюз и МИД Британии, Франции и Германии выразили сожаление в связи с решением США перестать исключать из санкций проекты, которые подпадают под ядерную сделку в Иране.