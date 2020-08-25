Небензя прокомментировал попытку США вернуть санкции против Ирана

Постпред России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что США более не будут стремиться восстановить санкции в отношении Ирана.

«Сегодняшняя дискуссия чётко продемонстрировала, какой позиции придерживаются большинство членов Совета Безопасности. Они все подтвердили... необходимость сохранить СВПД. И сохранение СВПД важно для всего международного сообщества, в том числе для США», — цитирует РИА Новости дипломата.

Небензя выразил надежду, что США «смогут в итоге осознать это и не будут следовать тому пути, который не только не законен, но попросту не приведёт к достижению результата», которого они ожидали.

Как уточняет агентство, во вторник, 25 августа, подавляющее большинство членов СБ ООН открыто выступили против восстановления санкций, поскольку не считают, что США, покинувшие СВПД, вправе запустить эту процедуру.

21 августа американский лидер Дональд Трамп сообщил о намерении США восстановить санкции против Ирана.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что США не могут запустить процедуру восстановления санкций против Ирана.

Великобритания, Франция и ФРГ также выступили против намерения США по санкциям в отношении Ирана.