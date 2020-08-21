Боррель заявил об отсутствии у США права запуска санкций против Ирана

Короткая ссылка
Соединённые Штаты не могут запустить процедуру восстановления санкций против Ирана после отказа от участия в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель заявил об отсутствии у США права запуска санкций против Ирана
  • © Pool/Olivier Hoslet

«Я принимаю к сведению сегодняшнее заявление США относительно так называемого механизма восстановления санкций ООН в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН... США в одностороннем порядке прекратили своё участие в СВПД... не могут рассматриваться в качестве государства — участника СВПД в целях возможного пересмотра санкций, предусмотренного резолюцией», — говорится в заявлении на сайте внешнеполитической службы Евросоюза.

Боррель также заверил, что продолжит предпринимать все меры для сохранения и полного осуществления СВПД всеми сторонами.

«СВПД остаётся ключевым элементом глобальной архитектуры нераспространения ядерного оружия, способствуя укреплению региональной безопасности», — подчеркнул он.

Ранее Великобритания, Франция и Германия в совместном заявлении выступили против намерения США восстановить все санкции против Ирана.

20 августа американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении США восстановить все санкции ООН в отношении Ирана.

Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН 21 августа из-за обращения США о возвращении санкций против Ирана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить