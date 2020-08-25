СБ ООН отказался удовлетворить запрос США по санкциям против Ирана

Совет Безопасности ООН не может удовлетворить запрос США о восстановлении санкций против Ирана из-за отсутствия консенсуса по данному вопросу, заявил председательствующий в Совбезе постпред Индонезии Диан Трианшах Джани.

«Я получил письма от многих стран-членов. Мне ясно, что есть одна страна, которая выступает с определённой позицией, в то время как значительное число стран имеют противоречащее мнение», — цитирует его ТАСС.

В связи с этим, по его словам, председатель СБ ООН не может предпринимать дальнейших действий по данному запросу.

В то же время Великобритания, Франция, Германия, Эстония и Бельгия в ходе заседания СБ ООН выступили против принятия запроса США о возвращении санкций против Ирана.

«Мы обратили внимание на мнение, выраженное 13 из 15 стран совета. В связи с этим мы считаем, что никакие дальнейшие действия в связи с запросом не могут предприниматься», — сказала зампостпреда Франции при ООН Анна Гёген.

21 августа американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении США восстановить санкции против Ирана.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что США не могут запустить процедуру восстановления санкций против Ирана.

Великобритания, Франция и ФРГ также выступили против намерения США по санкциям в отношении Ирана.