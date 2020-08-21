Иран выразил уверенность в блокировке СБ ООН предложенных США санкций

Тегеран уверен, что Совет Безопасности ООН отвергнет предложение США о восстановлении санкций в отношении Ирана, заявил иранский постпред при международной организации Маджид Тахт-Раванчи.

«Мы уверены, что Совет Безопасности отвергнет последний шаг США, потому что последнему шагу США нет места в международном праве и нет места в уставе ООН», — цитирует его РИА Новости.

Представитель Ирана напомнил, что США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.

«США не являются участником СВПД, и у них нет права запустить так называемых механизм восстановления санкций. И произвольная интерпретация резолюции 2231 не может изменить это событие», — сказал Тахт-Раванчи.

Иранский постпред призвал мировое сообщество противостоять США и защитить авторитет ООН.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что США не могут запустить процедуру восстановления санкций против Ирана.

Великобритания, Франция и Германия в совместном заявлении выступили против намерения США восстановить все санкции против Ирана.

20 августа американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении США восстановить все санкции ООН в отношении Ирана.